DHA

Osmaniye'de bir asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışmada, kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa D. (28),kardeşi T.D.'nin (25) bıçak darbesi sonucu yaşamını kaybetti.

Akılalmaz olay, dün saat 23.00 sıralarında Alibekirli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir asker eğlencesinde T.D. ile M.A. ve F.R. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen T.D.'nin ağabeyi Mustafa D., araya girmek istedi. Bu sırada T.D., bıçağını çekip, karşı tarafa saldırarak M.A. ve F.R.'yi yaraladı. Arbede sırasında T.D.'nin salladığı bıçak darbesi, ağabeyi Mustafa D.'ye de isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedaviye alınan evli ve bir çocuk babası Mustafa D., doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

T.D. ağabeyinin kaldırıldığı hastanede yakalanarak gözaltına alındı.