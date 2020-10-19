Çelik'ten KKTC açıklaması: Dünyaya açık mesaj

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Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada, KKTC seçimlerini değerlendirdi. Çelik şunları söyledi:

"Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür.

Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korumasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sayın Ersin Tatar’ı KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir.

Kıbrıs Türkü’nün ortaya koyduğu bu kararlı ve kıymetli tavır, önümüzdeki dönemde artarak sürecek olan Türkiye-KKTC işbirliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırmıştır. Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC’nin yanında olacaktır."