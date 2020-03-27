Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Birçok ilde işlediği 32 hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, resmi belgede sahtecilik gibi suçların bulunduğu 36 farklı suçtan yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olan Ceylan K.'nın İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hakkında 36 suçtan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan K.'nın tanınmamak için kılıktan kılığa girdiği tespit edildi. Ceylan K.'nın bağlantılı olabileceği kişiler incelemeye alındı.

BİR AYLIK TAKİPLE YAKALANDI

Polis yaptığı bir aylık çalışmanın ardından önemli bir ipucu buldu. Ceylan K., kendisi gibi cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Özgür K. ile birlikteydi. Özgür K. ile imam nikahıyla birlikte yaşayan Ceylan K.'nın izi Sancaktepe'de bulundu. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Ceylan K. ile birlikte Özgür K. da yakalandı.

Aldığı hapis cezasının yanı sıra 100'ün üzerinde suç kaydı olan Ceylan K. ve Özgür K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.