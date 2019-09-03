İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi gereğince 94 belediye başkanı görevden uzaklaştırmış, yerlerine; valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar görevlendirmişti.

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi. Bunlardan 33’ünün Yargıtay ve İstinafta temyiz süreci devam ediyor. 7 ‘sinin haklarında verilen ceza kesinleşirken, 1’inin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyası kapandı.

Görevden uzaklaştırılanların 52’sinin teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor.

TERÖR NEDENİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN 20'Sİ TUTUKLU

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırtılan 94 belediye başkanının 20’si halen tutuklu bulunuyor. 57’sinin tutuksuz olarak yargı süreci devam ediyor, 7’si hakkında adli kontrol şartı konulurken, 8’ i hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Görevden uzaklaştırılanların 1’i berat etti, 1’i yargı süreci devam ederken hayatını kaybetti.