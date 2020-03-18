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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin öğretmenin atamasının gerçekleştiğini, koronavirüsün seyrine göre LGS ve üniversite sınavlarının da ertelenebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da yapılacaktır. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz. Bu vesile ile bugün 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdiğimizin müjdesini paylaştığımızı söyleyelim, hayırlı olsun" dedi.