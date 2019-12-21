Güvenlik soruşturması tekliften çıkıyor

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Güvenlik soruşturması uygulamasının yeniden düzenlenmesini öngören torba kanun teklifiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Genel Kurul’da bugün ele alınması beklenen 18 maddelik torba tekliften güvenlik soruşturmasını yeniden düzenleyen hükümler çıkarılıyor. AK Parti grubunun vereceği önerge ile torba teklifin güvenlik soruşturmasını düzenleyen üçüncü maddesi geri çekilecek.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) güvenlik soruşturmalarını, 'özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı' gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, yeni sistemi de içeriyordu.

Teklif ile güvenlik soruşturmalarını yapacak mekanizmalar, “MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri” olması öngörülüyordu. İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında da güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması düzenleniyordu. Bu kişilerde “Anayasaya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, örgütlere yardım etmemek, propagandalarını yapmamak” gibi ilkelerin aranacağı belirtiliyordu.