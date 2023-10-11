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        Haberler Gündem 3. Sayfa Güvenlik korucusu, karısını öldürdü!

        Güvenlik korucusu, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

        Mardin'de tam bir vahşet yaşandı. Kentte İsmail Yıldırım adlı güvenlik korucusu, boşanma aşamasındaki karısı Sahra Yıldırım'ı öldürdü. Katil zanlısı cinayetten sonra jandarmaya teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:14 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:21
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        Güvenlik korucusu, karısını öldürdü!
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        Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik korucusu İsmail Yıldırım (35), boşanma aşamasındaki eşi Sahra Yıldırım´ı (33) tabanca ile ateş ederek öldürdü.

        DHA'da yer alan habere göre jandarmaya teslim olan Yıldırım, gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Alıçlı Mahallesi´nde meydana geldi. Nöbetten dönen güvenlik korucusu İsmail Yıldırım, kısa süre önce evlendiği ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen eşi Sahra Yıldırım ile tartışmaya başladı.

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        Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldırım, tabancasıyla ateş ederek eşi Sahra Yıldırım'ı yaraladı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde Sahra Yıldırım´ın hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Yıldırım, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sahra Yıldırım'ın cenazesi de otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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