        Haberler Gündem Politika Son dakika: Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş için ihraç kararı | Son dakika haberleri

        Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş için ihraç kararı

        CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın partiden ihracına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 16:11 Güncelleme: 26.09.2025 - 16:47
        Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş için ihraç kararı
        CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile 4 üyenin partiden ihracına karar verdi.

        AA'da yer alan habere göre CHP YDK'nin, parti genel merkezindeki toplantısında Tekin ve Yarkadaş'ın dosyalarının da aralarında bulunduğu 22 dosya görüşüldü.

        Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26 Eylül tarihli toplantısında, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına, Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin, Merkez Yönetim Kurulu'nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir."

