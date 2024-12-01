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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Güngören'de enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor | Son dakika haberleri

        Güngören'de enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

        İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında çöken binanın altında kalan Zekeriya Yılmaz'a ulaşmak için çalışmalar devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 01.12.2024 - 09:48
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        Enkaz altında kalan işçi için çalışmalar sürüyor
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        Güngören'de, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı süren binada meydana gelen çökmenin ardından enkazda kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Olay, 29 Kasım Cuma günü saat 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokakta meydana gelmişti. Kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

        Enkaz altında kalan 2 işçiden biri olan biri Ümit Kurt enkazdan çıkarıldı. Diğer işçi Zekeriya Yılmaz'a ulaşmak için ise itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar, 3'üncü günde sabah saatlerinden itibaren devam ediyor.

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