Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Güngören'de bina çöktü! | Son dakika haberleri

        Güngören'de bina çöktü!

        İstanbul Güngören Haznedar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 13:22 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güngören'de bina çöktü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

        Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde boşaltılan ve yıkımına başlanan, 3 katı iş merkezi, 3 katı da konut olarak kullanılan 6 katlı binada, çalışmalar sırasında çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Çöken binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.

        Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

        Bu arada, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, çökme sırasında bölgedeki vatandaşların olay yerinden uzaklaşmaya çalışması, bir otomobilin son anda enkaz altında kalmaktan kurtulması ve etrafın tozla kaplanması yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        İdeal erkeği tarif etti
        İdeal erkeği tarif etti
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Habertürk Anasayfa