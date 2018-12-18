İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Güngören'de bir alışveriş merkezinin üst katında bulunan spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.