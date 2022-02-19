EV BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Site sakinlerinden Kadriye Toprak, karşıdaki binanın yıkıldığını bunun da kendi evlerini daha çok salladığına dikkat çekerek, "Bizim evimiz beşik gibi sallanıyor. Burada kalmaktan çok korkuyoruz, artık bir şeyler yapılsın. Biz ev sahibiyiz, neredeyse herkes gitti bir biz kaldık.