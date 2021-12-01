Güney Afrika'dan Mısır'a 'eski sömürgeciler' tepkisi

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Batı Afrika seyahati öncesi yaptığı basın açıklamasında, Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulayan Afrika ülkelerine seslenerek, "Afrika'ya derhal kapılarını kapatan eski sömürgecilerimiz gibi tepki vermemelerini tercih ederdik." dedi.
Ramaphosa, bu ülkelerle seyahat yasaklarını masaya yatırmak istediklerini belirterek, "Onların da bu yasaklara katılmasının büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz. Bunun bilim dışı olduğu görüşündeyiz." ifadesini kullandı.
Dünya ülkelerini Güney Afrika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya davet eden Ramaphosa, bu yasakların, Kovid-19 salgının getirdiği zorluklarla başa çıkmaya çalışan bölge ekonomileri üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağına işaret etti.
GÜNEY AFRİKA'YA SEYAHAT YASAKLARI
Omicron varyantının Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edilmesinin hemen ardından İngiltere hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi "kırmızı listeye" aldığını duyurmuştu.
Avrupa Birliği de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.
Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
Afrika Birliği'nin seyahat kısıtlamalarına karşı uyarılarına rağmen, kıta ülkelerinden Ruanda, Morityus, Seyşeller ve Mısır da bölge ülkelerine seyahat kısıtlaması getiren ülkeler arasına katılmıştı.
VAKA SAYILARI İKİYE KATLANDI
Güney Afrika'nın bugün açıklanan vaka sayısının dünün iki katı olduğu bildirildi. Bugün 8 bin 561 vaka olduğu açıklanırken, toplam testlerden pozitiflik oranının bir gün önce yüzde 10.2'den bugün yüzde 16.5'e çıktığı belirtildi. Ancak veriler, ölümlerin ve hastaneye yatışların sayısının fazla değişmediğini gösterdi.
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