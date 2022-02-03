İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu

İstanbul’da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 50'yi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için uyarılarda bulunduğu yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Mesailerine yetişmek için evlerinden çıkmaya çalışanların şemsiyelerini yanlarından ayırmadıkları görüldü.

Kent genelinde yağıştan kaynaklı trafik yoğunluğunun da yüzde 50'yi geçtiği görüldü. Yoğunluk saat 08.24'te yüzde 58'e ulaştı. Yağışın gün içinde de devam edeceği öğrenildi.