Altın fiyatları haftaya hareketli bir seyirle başladı. ABD Merkez Bankası (FED) faizleri 75 baz puan artırmasının ardından döviz kurundaki dalgalanmalar altın piyasasını da derinden etkiledi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 18 Haziran canlı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? İşte, 18 Haziran Cumartesi canlı verilerle güncel altın alış ve satış fiyatları...



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