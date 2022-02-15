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Araya girdiği tartışmada, 'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek böyle vurdu

İstanbul'da tramvaydaki tartışmada araya giren şahıs bir kişiyi silahla vurdu. Fatih'te tramvayda yaşlı adamla tartışan kişiye 'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek müdahale eden şahıs, durağa taşan kavga sırasında İsmail T.'yi silahla vurdu. Silah sesi üzerine durağa gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Tramvay durağındaki kavga anı ise kameraya yansıdı

15.02.2022 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' deyip, böyle vurdu
'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' deyip, böyle vurdu
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İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi, tramvayda yaşlı adamla tartışan kişiyi 'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek tabancayla vurdu. Tramvay durağındaki kavga anı ise kameralara yansıdı.

Olay, Fatih ilçesi Beyazıt tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, Güner A. (48) ile İsmail T. (44) tramvayda tartıştı. İkilinin tartıştığını gören Süleyman K. (31), 'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek İsmail T.'ye müdahale etti. Süleyman K. ile İsmail T.’nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Süleyman K., Beyazıt tramvay durağına geldikleri sırada yanındaki tabanca ile İsmail T.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan İsmail T. yere düşerken, Süleyman K. kaçmaya başladı. Silah sesinin duyup durağa gelen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Yaralanan İsmail T. ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kumkapı Polis Merkezi'ne götürülen Süleyman K., işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Süleyman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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