Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Pandemi sonrası gerek medyada yapılan yayınlar gerekse sağlık çalışanlarının verdiği birebir eğitimler, toplumda büyük bir aşılanma isteği oluşturdu. Grip mevsiminin yaklaşması nedeniyle grip aşısı bu istekte ilk sırayı alıyor. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer yaşanan aşı kriziyle ilgili olarak, “Kronik hastalığı olan vatandaşlarımız aşılarını yaptırabilmek için eczaneler ve aile sağlığı merkezleri arasında mekik dokur hale gelmiştir. Ancak bakanlık tarafından temin edilen aşı, beklentinin çok altında kalmıştır. Bakanlığımız, https://www.grip.gov.tr/tr/ internet sitesinden grip için risk grubu listesi yayınlamış ve ilgili kronik hastalığı olanlara grip aşısı yapılmasını önermiştir. Ancak ithal edilen aşı, kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Durum böyle iken Sağlık Bakanı bir açıklamada bulunarak, grip aşısının temin edildiğini, vatandaşların aşılarını aile sağlığı merkezlerinde yazdırarak eczanelerden temin ettikten sonra aile sağlığı merkezlerine giderek aşılarını yaptırabileceklerini duyurmuştur. Duyuru sonrası, aile sağlığı merkezlerine aşı talebiyle başvurular olmuş, kronik hastalığı olan kişiler dahi aşıyı alamamışlardır” diyor.

YENİ KRİTERLER KAFALARI KARIŞTIRDI

Özer, tüm bunlar yaşanırken, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını bile bilgilendirmeden yeni bir scala ile 5 puanın üzerinde riskli olanlara reçete veren bir sistem oluşturduğunu söylüyor. Yapılan skala hekimlere duyurulmadığı ve vatandaş bilgilendirilmediği için kronik hastalığı olanların boşu boşuna aile sağlığı merkezlerine koştuğu, hekimlerin ise uygun gördükleri kronik hastalarına dahi aşıyı reçete edemedikleri belirtiliyor.

HEKİMLER BOŞUNA SUÇLANDI

Dr. Gürsel Özer, konuyla ilgili olarak, “Kronik hastalığı nedeniyle her yıl grip aşısı yaptıran vatandaşlar, bu durumdan maalesef biz hekimleri sorumlu tuttu. Oysa sorunun nedeni kronik hastalığı olanlara çeşitli nedenlerle yeterli sayıda aşı temin edemeyen bakanlığımızın, hekim-hasta ilişkisini zedeleyen nahoş olaylara zemin hazırlaması oldu” diyor ve devam ediyor;

NE YAPILMALIYDI?

“Oysa yapılacak şey çok basitti. Bakanlık öncelikle kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyacını karşılayamayacağını ve bunun için yeni bir skala oluşturulduğunu ilk önce hekimlere sonra da halka anlatmalıydı. Ne yazık ki bu yapılmadı. Bize göre gelecek dönemi kotarmak için bile olsa bu açıklamanın en yetkili ağızdan yapılması gerekir. İkinci yapılacak şey ise en kolayıdır. E-nabız sistemi üzerinde tüm kronik hastalıklar kayıtlıdır ve belirlenen skalaya göre kişinin kaç puan alacağı sistemde mevcuttur. Bu bilgiler ışığında, risk grubundaki hastaların, aşıyı reçete olmaksızın eczanelerden temin edip aile sağlığı merkezlerinde yaptırabileceklerini SMS yolu ile bildirmek gerekir. Bunları azaltarak sorunları azaltmak yerine mevcut sistemle hekimlere kanaat hakkı bırakılmaması yaşanan karışıklığın en önemli nedenidir. Hekimlerin görevi, E-nabız sisteminin yaptığı skorlamaya göre aşı yapılması uygun görülen hastalara şifreyi iletmektir. Şifreyi verebilmek için hekim olmaya da gerek yoktur. E-nabız sistemi otomatik olarak bu şifreyi verebilecek ve ilgili vatandaşlara SMS ile bunu bildirebilecek alt yapıya sahiptir. Bakanlık bir an önce bu sisteme geçmeli, E-Nabız sisteminden verilen aşıların reçete olmaksızın sağlık kuruluşlarında yapılabileceğini resmi bir yazı ile bildirmelidir.”