Erzurum Valiliği, terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz'in, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandığını açıkladı. İslam Biliz, arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

Valilikten yapılan açıklamada, "PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı." denildi.

İslam Biliz, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK\KCK'ya katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı ile sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi.

İslam Biliz, Erzurum'un Karayazı kırsalının yanı sıra İran da da faaliyet gösteriyordu.