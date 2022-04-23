23 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları 23 Nisan Cumartesi yani bugün merak ediliyor. Haftayı 920 TL sınırında kapatan altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Peki, bugün çeyrek, gram ve ata altın fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

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