29 Ekim 2020 altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları hızla yükseliyor. Güncel piyasalarda 500 TL üzerine çıkan gram altının fiyatı 505,39 liradan, çeyrek altın ise 821,99 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 28 Ekim 2020 altın fiyatlarında son durum...