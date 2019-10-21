ABD Başkanı Donald Trump'ın, TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'ndan önce açıkladığı Suriye'den asker çekme planına muhalefet eden siyasilerin başında gelen Cumhuriyetçi Parti'li Senatör Lindsey Graham, Suriye'de 'tarihi çözümlerin' mümkün olduğunu söyledi.

Fox News kanalına röportaj veren Graham, "Eğer kartlarımızı iyi oynarsak, Suriye'de tarihi bazı çözümlere ulaşabiliriz" diye konuştu.

Cumhuriyetçi Senatör Başkan Trump'la yaptığı son görüşmenin iyimserliğini artırdığını vurgularken, DEAŞ teröristlerinin Suriye'nin kuzeyinde tutuldukları hapishanelerden kaçmamalarının önemli olduğunu vurgularken, Trump'ın ülkesinin hava gücünü, askerden arındırılmış bölgede kullanmaya hazır olduğunu ifade etti.

Trump'ın, Kürtlerin bugüne kadar yaptıklarını takdir ettiğinin altını çizen Graham, "Başkan DEAŞ'ın geri dönmemesini güvence altına almak istiyor. DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmaması için Suriye'nin doğusunda Kürtlerle ortaklığımızın sürmesini bekliyorum" dedi.