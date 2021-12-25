Görenler şoke oldu! Dedenin örgü aşkı!

İHA

Bursa'da bir görüntü görenleri şoke etti. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsüne yolcu olarak binen yaşlı bir adam önce boş koltuğa oturdu.

POŞETİNDEN EL İŞİNİ ÇIKARDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre dede daha sonra poşetinden çıkardığı el işini yapmaya başladı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, bu anlar cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.