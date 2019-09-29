Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Çamlaraltı Mahallesi’nde yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatın en üst katında gülümseten bir olay yaşandı. İnşaatın 4. kat seviyesinin yapımı sırasında işçiler telefonlarından açtıkları müzik ile bir anda halay çekmeye başladı.

Eline mendil alan işçilerden biri halay başı olurken, diğer 4 işçi de kendisini çevreden izleyen vatandaşların ve çalışma arkadaşlarının şaşkın bakışlarına aldırmadan halaya durdu.

BİR VATANDAŞ O HALAYI KAYDETTİ

İHA'da yer alan habere göre kafalarında baretlerde halay çeken işçileri görenlerse kahkahalara boğuldu. Yerden onlarca metre yükseklikte işçilerin halay çektiğini gören bir vatandaş yaşadığı şaşkınlığın ardından cep telefonuna sarılarak o komik anları kaydetti.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Çekilen görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından altına yapılan yorumlarsa en az görüntü kadar görenleri güldürdü. Video, sosyal medya kullanıcıları tarafından en fazla izlenen ve paylaşılan videolar arasından yer aldı.