Akdeniz'de merkez üssü Gökova Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Bodrum olmak üzere, çevre ilçeler ile Muğla kent merkezinde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Gökova Körfezi'nde Bodrum'un 0,35 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.27'de meydana geldi. Yerin 7,08 kilometre derinliğinde olan deprem, Bodrum'un yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Özellikle Bodrum'da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem -Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.05.28 08:40:22 37.4217 26.6028 5.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.05.28 08:27:46 36.9655 27.6462 9.1 -.- 4.7 4.6 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.28 08:04:17 37.4648 29.4300 5.2 -.- 1.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.05.28 07:19:14 38.9785 26.2297 12.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.05.28 07:12:05 36.3723 29.3197 15.5 -.- 1.9 -.- KINIK-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.05.28 07:08:24 40.6342 35.6870 10.9 -.- 2.0 -.- BOGAKOY-(AMASYA) İlksel 2019.05.28 06:57:10 38.9597 26.2267 9.8 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.05.28 05:53:38 39.5192 26.1442 6.8 -.- 2.8 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.05.28 04:56:08 37.9155 30.9792 3.5 -.- 2.0 -.- BAGCIK-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel 2019.05.28 03:09:41 40.6192 35.7277 4.2 -.- 3.1 3.1 BULDUKLU-(AMASYA) İlksel 2019.05.28 02:37:24 36.8823 27.6327 20.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.28 02:23:12 39.6065 38.1448 3.4 -.- 2.1 -.- KALEDIBI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel 2019.05.28 01:59:26 36.9185 27.6502 8.9 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.28 01:49:21 37.1467 28.6602 10.4 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.05.28 00:10:37 38.7650 43.3423 5.0 -.- 2.6 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel 2019.05.27 23:54:21 37.0582 27.9027 15.0 -.- 1.7 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.05.27 21:55:13 38.6233 27.1635 6.7 -.- 1.6 -.- GOKTEPE-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.05.27 21:46:01 40.1220 27.0413 5.5 -.- 1.7 -.- DOGACA-CAN (CANAKKALE) İlksel 2019.05.27 21:09:08 37.9082 30.9753 5.0 -.- 2.3 -.- GOKCEHOYUK-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel 2019.05.27 20:55:34 36.2028 27.7122 26.1 -.- 2.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 20:40:24 37.1543 26.6313 5.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 19:46:29 36.9177 27.6560 5.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 19:31:25 36.9508 27.6813 13.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 19:26:48 39.0513 29.7245 5.5 -.- 2.0 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel 2019.05.27 19:17:56 36.8900 27.6325 4.6 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 19:06:51 36.9365 27.6475 4.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 19:03:20 36.9375 27.6793 18.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 18:46:03 36.9078 27.6385 9.4 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 17:59:18 36.9092 27.6328 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 17:57:18 36.9122 27.6645 8.5 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 17:54:46 37.0220 27.8493 7.8 -.- 2.9 -.- BOZALAN-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.05.27 17:29:36 36.9217 27.6442 7.9 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 17:20:57 36.9098 27.6500 4.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 17:15:09 36.9335 27.6325 14.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 17:13:25 39.6138 25.9912 5.5 -.- 1.9 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel