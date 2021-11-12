Didim açıklarında feci bir olay yaşandı. İlçede kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin yan yattığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine geldi.

DHA'nın haberine göre, ekiplerin çalışması sonucu 9 kaçak göçmen kurtarıldı, 1'inin ise cansız bedeni bulundu. Ölen göçmenin cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğerleri ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.