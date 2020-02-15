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Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre gizli tanıkların korunmasıyla ilgili tedbirleri almakla görevli olan İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulu, HSK’ya talepte bulundu. Yazı üzerine toplanan HSK 1. Dairesi, Tanık Koruma Yasası’nın 21. maddesinde belirtilen kurumlar arası işbirliği kapsamında gizliliğin ve bu konuda ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla Tanık Koruma Kurulu işlemlerine karşı açılan idari davaların, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi.

14 ŞUBAT'TAN SONRAKİ DAVALAR

Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında 14 Şubat tarihi itibarıyla açılacak davalar, Ankara 2. İdare Mahkemesi’ne tevzi edilecek. Halen görülen dava ve işler ise mevcut mahkemelerde devam edecek. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da “Gizli Tanık Bürosu” kurdu.

HER TANIK İÇİN ÖZEL BİR KASA

Gizli tanıklarla ilgili işlemler, bu büro tarafından yürütülecek. Büro, tanık koruma kararı verme, uzatma, değiştirme, kaldırma ile bunlara ilişkin talep ve kararları verecek. Adliyede özel bir kasada her gizli tanık için ayrı bir dosya oluşturulacak. Tanık koruma kararları, Tanık Koruma Şube Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerisinde gönderilecek.