Giresun'un Espiye ilçesinde, yayladan dönenleri taşıyan Mustafa A. yönetimindeki yolcu minibüsünün kontrolden çıkıp devrildiği kazada, ölü sayısı 5'e çıktı. DHA'nın haberine göre, yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı.

Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, kazayla ilgili yaptığı açıklamada "(Giresun'un Espiye ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması) Şu anda aldığımız bilgilere göre 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor" dedi.