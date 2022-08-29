Girdiği iş yerinde 1'i kadın, 2 kişiyi bıçakladı!

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Gebze ilçesinde tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu kişi, girdiği dükkanda aynı ülke vatandaşı kadın ile iş yeri sahibini bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, saldırgan çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Ardından dükkan sahibi Murat T.'yi de bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı. Saldırgan çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.