06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD’nin düzenlediği operasyonda öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerginlik devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP),Kanada’dan dönen 60 İran asıllı ABD vatandaşını Blaine bölgesinde sınır kapısında gözaltına aldı.
"YANLIŞ ZAMAN CEVABINI VERDİLER"
İHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan İran doğumlu bir kişi yaptığı açıklamada, kendisi ve ailesinin yanı sıra onlarca İranlının, 8 saatten fazla gözaltında tutulduğunu söyledi. Sorguya alınan bir başka kişi ise “Dün gece gözaltına alınanların büyük çoğunluğu ABD vatandaşıydı. Neden gözaltında olduğumuzu sorduk. Seyahat nedenimizle ilgisi olmayan sorular soruldu. Bize, ‘üzgünüm, bu sizin için sadece yanlış zaman’ cevabını verdiler” diye konuştu.
"10 SAAT SORGUYA ÇEKİLDİLER"
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi direktörü Masih Fouladi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bazı İran asıllı ABD vatandaşlarının bekleme odalarında yaklaşık 10 saat sorguya çekildiğini belirtti. Fouladi, Pazar gecesi Kanada’da İranlı bir şarkıcının konserine katılanların sınırdan geçirilmediğini daha sonra gelmelerinin söylendiğini aktardı.
150 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİASI
ABD merkezli Ulusal İran-Amerikan Konseyi (NIAC) ise sınırda yaklaşık 150 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi sözcüsü Mike Friel ise sınır geçişlerinde güvenliğin arttırıldığını ancak İran asıllı ABD vatandaşlarının gözaltına alındığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi. Friel, "CBP'nin İran asıllı Amerikalıların gözaltına alınıp, uyrukları nedeniyle ABD'ye girişlerinin reddedildiği iddiaları yanlıştır” dedi.
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