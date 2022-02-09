Geri manevra yapan minibüsün altında can verdi

İHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde, geri manevra yapan minibüsün altında ezilerek ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minibüsün geri gitmesi ve panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler ilçesinin Fatih Mahallesinde geçen pazartesi günü saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Ürün yüklendikten sonra direksiyonun başına geçen işçi, geri geri gelmeye başladı. Minibüs, geri manevra sırasında oradan geçen mobilya mağazası sahibi Mehmet İşleyen'e çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Minibüsün altında kalarak ağır yaralanan Mehmet İşleyen'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Mehmet İşleyen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı yapan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'BİR CAN BU KADAR UZUN OLMAMALI'

Korkunç bir olay yaşadıklarını belirten Adnan Aydın, "Olayı görmedim dükkanda çalışıyorduk. Sese çıktık yolun ortasında arkadaşımız yerde yatıyordu. Yanına gittik kucağımıza aldık, diline baktık kontrol ettik. Polis ve ambulansı aradık geldiler onlara teslim ettik. Bir canın bu kadar ucuz olmaması gerekir” dedi.