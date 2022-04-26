Geri dönüşüm tesisinde feci yangın!

AA

Son dakika haberine göre... İlçede bir geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başlarken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.