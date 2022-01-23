Genç kız evinin önünde ölü bulundu

Denizli'de 25 yaşındaki genç kız, yaşadığı evinin önünde ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Tuğçe Oymak'ı yaşadığı evin kapı girişinde hareketsiz gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, ekipler tarafından yapılan incelemelerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Oymak'ın olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Ünüversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.