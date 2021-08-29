Genç kadını tüfekle vurdu!

Samsun'da tüfekle ateş açarak 19 yaşındaki kadını yaraladığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre S.S. (22), C.Z.'nin (44) ikametinin kapısına giderek burada tehditler savurup tüfekle ateş etti. Olayda 19 yaşındaki H.S.A. adlı genç kadın sol dizinden vurularak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.S.'nin peşine düştü. Zanlı, polisin takibi sonu olaydan 6 gün sonra gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.