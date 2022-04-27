Genç kadını katletmişti! Şoke eden savunma!

Son dakika haberler... İstanbul Sultangazi'de, 22 Temmuz 2019 tarihinde Gülen Pamukçu, ilişkisi olduğu belirtilen Ali Ulupınar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
KARAR DURUŞMASINA ÇIKARILDI
DHA'da yer alan habere göre İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Ulupınar getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.
"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM" DEDİ
Sanık Ali Ulupınar son savunmasında, pişman olduğunu, öldürme kastı olmadığını ileri sürerek "Ben de yaralandım. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME"
Avukat Hatice Boz, Gülen Pamukçu'nun daha önce sanık hakkında koruma kararı aldığını hatırlatarak, dosyadaki delillere göre 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğini belirtti.
MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI
Duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Ulupınar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.
"AĞABEY YETİŞ DİYE BAĞIRDI"
Abisi Bayram Pamukçu, olay saatinde 'Ağabey yetiş' diye çığlık sesi duyduğunu, aşağıya indiğinde kapı açık vaziyette kardeşini yerde yatarken gördüğünü anlatmıştı. Sanık Ali Ulupınar cinayetten sonra karakola giderek teslim olmuştu. Bıçağın üstündeki kan lekelerinin Gülen Pamukçu'ya, kabzasındaki kan lekelerinin ise şüpheliye ait olduğu belirlenmişti.
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