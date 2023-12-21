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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta 30 yaşındaki kadın 9.kattan düştü!

        Esenyurt’ta yaşadığı evin 9. katından düşen kadın hayatını kaybetti

        İstanbul Esenyurt'ta 30 yaşındaki bir kadın 9.katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:04 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:07
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        Genç kadın 9.kattan düştü!
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        Esenyurt’ta yaşadığı sitede bulunan 10 katlı binanın 9'uncu katından düşen 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

        İddiaya göre, 10 katlı binanın 9. kat balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düşen 30 yaşlarındaki S.M. isimli kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken, kadının cansız bedeni ambulans ile Adli Tıp morguna götürüldü. S.M.’nin ölüm nedeni yapılan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

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