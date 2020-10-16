Sınırda dev operasyon! Bomba yapımında kullanılıyor!

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye´den Suriye'ye gidecek bir TIR'ı durdurdu.

DHA'nın haberine göre, ihracat beyannamesinde gübre yüklü olduğu beyan edilen TIR'da yapılan aramada 25 kiloluk çuvallar içinde 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi.

Bomba yapımında kullanıldığı belirtilen potasyum nitrata el koyan ekipler, TIR'da bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.