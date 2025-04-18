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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika gelişmesi: Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı adliyede | Son dakika haberleri

        Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı adliyede

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:55
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        Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı adliyede
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesinden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerle ilgili Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

        DHA'da yer alan habere göre soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, örgüt liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına ve şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verildi.

        11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da aralarında bulunduğu, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sancaktepe belediyelerinde görevli 11 kişi gözaltına alındı. Akçadağ, Bayrampaşa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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