Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor...

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Ahmet Davutoğlu'nın açıklamalarından satır başları:

Fatih Altaylı: Afganistan'da nahoş manzaralar var. Devlet Başkanı kaçtı diye söylentiler var. Alışılmadık görüntüler var. Neler oluyor, ABD neden aniden çekildi?

Ahmet Davutoğlu: Afganistan büyük oyunun merkezidir. 19. yüzyıldan beri. Bir pusula gibi. Afganitan jeopolitik dengeler içinde Çine Hindistana en yakın noktada. Onun için 2010'lu yıllarda Afganistan'ın komşuları ile ASyanın Kabil Afganistan diye bir şey başlattık. Buradaki gelişmeleri takip etmek gerekir. 11 Eylül sonrasında Afganistan darbesi politikaların merkezindeydi. ABD çekildi bu çekilme 20 yılın içinde El Kaideye karşı yürütülen bir mücadeleydi.