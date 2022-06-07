Gece kulübündeki dehşette nefsi müdafaa savunması!

Olayda iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Murat Dinler, gece kulübüne girmek istedi. Korumalarla tartıştığı ileri sürülen Dinler, daha sonra yanındaki arkadaşlarıyla kulübe girdi.
Görüntülerde beraberindeki grup ile birlikte gece kulübüne girmek isteyen Murat Dinler, güvenlik görevlilerini darp ederek zorla içeri giriyor
DHA'da yer alan habere göre işletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden Dinler, Özlü'ye silah çekerek, 'Beni nasıl içeri almazsınız.' dedi. İddiaya göre ise bu sırada çıkan kavgada iş yeri ortağı Emre Y., Dinler'e ateş etti.
Görüntülerde Dinler, güvenlik görevlilerini darp ederek zorla içeri giriyor
Kulüp içerisinde havaya ateş açan ve mekanın ortaklarından birine silah doğrultan Dinler, burada çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti
Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Y. ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı.
ŞÜPHELİDEN NEFSİ MÜDAFAA SAVUNMASI
Şüpheli Emre Y. ise ifadesinde iş yerine ortak olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Saat 04.40 sıralarında iş yerinin kadın korumalarından biri yanıma gelerek birkaç kişinin zorla mekana girmeye çalıştığını ve bellerinde silah olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine tedbiren aracımda bulunan ruhsatsız silahı belime alarak iş yerine girdim. Amacım olayları yatıştırmaktı. Bu sırada içeri giren şahısların hem korumalara ve hem de iş yeri ortağım Nizamettin beye saldırdığını, hakaret ettiğini ve tehdit ettiğini gördüm. Şahıs önce Nizamettin beyin boğazını tutup darbetmeye kalktı. Birileri araya girince de belindeki silahı çıkarttı. Ben müdahale etmeseydim büyük ihtimalle beni ve Nizamettin beyi öldüreceklerdi."
İş yeri ortağı Nizamettin Özlü de, "Olayda Murat isimli şahıs direkt boğazıma sarıldı. Emrah T. ise küfür ve hakaret edici sözlerle bağırıyordu. Daha sonra maktul Murat isimli şahıs belinden silahı çıkardı ve mekanın içerisinde havaya ateş etti. Daha sonra silahı bana doğrultarak seni öldüreceğim, senin Azrail'inim diyerek silah ile birlikte beni iteklemeye başladı. Kafama silah doğrulttu. Ben de kendimi korumaya çalışıyordum. Boğuşurken şahıs birkaç defa rastgele ateş etti. Ondan sonra 5-6 el silah sesi geldi ve akabinde Murat isimli şahıs yere düştü" dedi.
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