Yangın, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan bir kulübede meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İtfaiye ekipleri yangın sonrası bir erkeğin cansız bedenine ulaştı. Ekipler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreye şerit çekerek çalışmalara başladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırılan cesedin kimliğini tespit etme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangın ile başlatılan inceleme sürüyor.