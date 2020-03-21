Gaziantep Valiliği'nden asker uğurlama törenlerine yasaklama

Gaziantep Valiliği koronavirüs salgını sebebiyle asker uğurlama törenlerinin yasaklandığını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini arttırdığından yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.