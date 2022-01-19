Gaziantep'te kar, çileye dönüştü

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Gaziantep'te etkili olan kar çileye dönüştü. Kar ve tipi nedeniyle araçlar yollarda, vatandaşlar ise araçlarda saatlerce mahsur kaldı.

Gaziantep'te dün öğle saatlerinde etkisini arttıran ve kesintisiz devam eden kar yağışı, tipi ile birlikte etkili oldu. Kentte dün akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi. Yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvaylarında aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı.

ON BİNLERCE KİŞİ YOLDA MAHSUR KALDI

Araçlarda bulunan on binlerce kişi ise çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek, gidecekleri yere ulaşabildi. Yollarda kayan araçlar nedeniyle uzun süreli trafik keşmekeşinin yaşandığı kentte, normalde yaklaşık 10 dakika süren yolculuklar bile 4-5 saat sürdü.

İHA'nın haberine göre; toplu taşıma araçları ile evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman kara saplanan otobüsleri iterek,kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yetersizliğinden yakınarak, yetkililere tepki gösterdi.

İL DIŞINA ARAÇ ÇIKIŞI DURDURULDU

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu. Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirdi.

İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabileceğine dikkati çeken Gül, "Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN: TIKANMALARI ÇÖZMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de AA'ya yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının eksi 3 derece olarak ölçüldüğünü aktaran Şahin, şöyle konuştu: "51 santimetre kar yağışı. Tüm teknik ekibimizle yaklaşık 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah şu anda sıkışık olan bölgelerin büyük bölümü açıldı. Onkoloji ve Kuzeyşehir kısmı rahatladı, havalimanı yolu açık. Abdulkadir Yüksel Bulvarı da rahatladı. Sıkıntı şu an için 2 tane tır burada devrildiği için D400 yolunda. İlgili mercilerle yolun açılması için görüştük. Üniversite bölgesinde de tıkanma var. Amacımız sabah halkımız uyandığında, işe gitmek istediğinde rahat etsin. Şu an yaşanan sorunlar, sabah yaşanmasın istiyoruz. Tüm ekip olarak çabamız bu, bu amaçla sabaha kadar çalışacağız."