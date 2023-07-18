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Gaziantep'te, 6 Şubat'taki depremlerde 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde detaylı zemin etüdü yapılmadığı, eğim nedeniyle bazı temellerin ana kaya bazılarının ise dolgu ve alüvyon zemin üzerine oturduğu, bunun da yer değiştirmelere neden olduğu tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Atatürk Mahallesi Naci Topçuoğlu Bulvarı'nda 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde 6 blokundan 4'ü yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde yürütülen soruşturma tamamlandı.

Projenin fenni mesulü, müteahhidi ve statik proje müellifi olan tutuklu sanık Mehmet Ertan A. ile tutuksuz sanık Altan B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. REKLAM İnşaatına 1990'lı yılların sonlarında başlanan sitenin A2, A3, B1 ve B3 bloklarının ilk depremde, ağır hasar gören A1 ve B2 blokların da depremler sonrası kontrollü yıkıldığı hatırlatılan iddianamede, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken keşif yapılarak enkazdan örnekler alındığı aktarıldı.

DETAYLI BİR ZEMİN ETÜDÜ YAPILMAMIŞ Jeolojik ve geoteknik raporları ile harita ve inşaat mühendislerince hazırlanan bilirkişi raporlarının da yer aldığı iddianamede, "Tüm bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde, yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi blokları ile ilgili olarak düzenlenen statik proje ve mimari projeler arasında uyumsuzluklar bulunduğu anlaşılmıştır. Blokların eğimli zemin üzerine inşa edildiği, eğimden kaynaklı olarak yapı temellerinin farklı zeminler üzerine oturduğu belirlenmiştir. Bazı temellerin ana kaya bazılarının ise dolgu ve alüvyon zemin üzerine oturduğu, bunun da yer değiştirmelere neden olduğu anlaşılmıştır. Bunun da üst yapıdaki elemanlara tasarlananlardan daha fazla yük aktarılmasına, özellikle kiriş̧-kolon birleşimlerinde çatlama ve kırılmalara neden olduğu görülmüştür. Projede detaylı bir zemin etüdü yapılmamış, sitenin blokları altındaki zeminde homojenlik gösteren bir bütünlük bulunmadığı, kolonlar arası açıklığın ve kolon ölçülerinin tutarsız olduğu anlaşılmıştır."