Gaziantep'te atıl otelde yangın çıktı
Gaziantep'te atıl halde bulunan bir otelin üst katlarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
Giriş: 26.08.2023 - 15:00 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:00
Gaziantep'te atıl durumdaki otelde yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, Nesimi Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki bir otel inşaatında meydana geldi. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı