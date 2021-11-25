İlçede 4 katlı apartmanın inşaatında çalışan Suriye uyruklu Muhammed Kaddur (64), yük asansörüne binerek en üst kata iskele demiri taşımak istedi.

AA'nın haberine göre, bu sırada halatın kopması sonucu düşen asansördeki işçi ağır yaralandı.

Kaddur, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.