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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Gazeteci İsmail Saymaz'a ev hapsi | Son dakika haberleri

        İsmail Saymaz'a ev hapsi

        Gezi Parkı soruşturmasından gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme, Saymaz için ev hapsi kararı verdi

        Giriş: 21.03.2025 - 08:55 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:49
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        İsmail Saymaz'a ev hapsi
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        Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan şafak operasyonuyla gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz “ev hapsi” şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme, Saymaz'a ev hapsi cezası verdi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Gazeteci İsmail Saymaz Çarşamba günü sabahı evine yapılan operasyonla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan gözaltına alınmıştı.

        EV HAPSİ TALEP EDİLDİ

        Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Saymaz onlarca sayfa ifade verdi. Sorguda Mücella Yapıcı, Ahmet Saymadı gibi Gezi Parkı’ndan yargılanmış, hüküm giymiş veya hedef kişilerle o dönemki görüşmeleri ve Ali İsmail Korkmaz ile ilgili paylaştığı tweetleri soruldu. Saymaz, gazetecilik faaliyeti kapsamında görüştüğünü söyledi. Sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Saymaz, savcılık ifadesinin ardından “ev hapsi” şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Mahkeme, Gazeteci İsmail Saymaz'a ev hapsi cezası verdi.

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