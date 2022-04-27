Gazeteci Haskoloğlu serbest bırakıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi.

Sosyal medya üzerinden 12 nisan günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşan, bilgileri de kendisine hackerların gönderdiğini iddia eden İbrahim Haskoloğlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği’nde "kişisel bilgileri hukuka ayrı yolla ele geçirmek” suçundan tutuklanmıştı.

Haskoloğlu'nun avukatı yaptığı açıklamada "Müvekkilimiz İbrahim Haskologlu an itibariyle itirazımız neticesinde tahliye edilmiştir. İbrahim artık serbest" dedi.