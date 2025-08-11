Habertürk
Habertürk
        Gazeteci Fatih Altaylı'ya soruşturma

        Gazeteci Fatih Altaylı'ya soruşturma

        Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 207. Maddesi gereğince, "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 09:32 Güncelleme: 11.08.2025 - 10:15
        Gazeteci Fatih Altaylı'ya soruşturma
        Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanı’na Tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

        Geçtiğimiz günlerde Altaylı’nın Youtube hesabına getirilen erişim engelinin de bu gerekçeyle uygulandığı öğrenildi. Fatih Altaylı 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunuyor.

        #Fatih Altaylı
