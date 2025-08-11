Gazeteci Fatih Altaylı'ya soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanı’na Tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde Altaylı’nın Youtube hesabına getirilen erişim engelinin de bu gerekçeyle uygulandığı öğrenildi. Fatih Altaylı 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunuyor.