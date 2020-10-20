Gaz ve petrolde yeni dönemin rotası

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hafta içinde katıldığı bir televizyon programında, Karadeniz’de, Tuna-1 kuyusunda yürütülen doğal gaz arama çalışmasına işaret ederek, “Tuna-1’deki şu anda arama kuyusu bitti. Şimdi Türkali-1 adını verdiğimiz lokasyona gideceğiz. Tuna-1’e 4-5 kilometre mesafede bir kuyu. Yine aynı sahadayız, Sakarya gaz sahasındayız. Bu sahanın büyüklüğü yaklaşık 225 kilometrekare” dedi.

40’a yakın üretim kuyusunun açılmasının planlandığını belirten Dönmez, “Bundan sonra hemen hemen belki her iki ayda bir kuyu açarak üretim amacımıza dönük olarak bu hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Önce tespit kuyuları açacağız iki-üç tane, sonrasında üretim kuyularının sayısını önümüzdeki yıllarda belki 40’a kadar çıkaracağız. Sakarya gaz sahasında sismiğini henüz yapmadığımız 8 bin kilometre karelik bir alan var. Onun sismiğine de kasımda başlıyoruz. 2021’in ilk yarısında oradaki sismik verileri alacağız. 2023’e yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

İŞTE SİSMİK YAPILMASI BEKLENEN NOKTALAR

HABERTÜRK, Karadeniz’de sismik yapılması beklenen bölgelere ilişkin tablolara ulaştı. TPAO),yeni dönem 3 boyutlu sismik çalışmalarda ağırlığı, Sakarya gaz sahasına, Orta ve Doğu Karadeniz’e verecek. Karadeniz’de, sismikleri tamamlanmış alanın yarısına yakın büyüklükte bir bölgede yeni çalışma yapılacak. Deniz, 3 boyutlu sismikle taranacak ve veri toplanacak.

AKDENİZ’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR

TPAO, Akdeniz’de de geniş bir alanda sismik çalışma yaptı. Tablolara yansıyan verilere göre bugüne dek 36 bin 354 kilometrekare alanda 2 boyutlu, 47 bin 694 kilometrekare alanda da 3 boyutlu sismik veri toplandı. Açık denizde 7 derin, 2 sığ deniz sondajı tamamlandı. Derin denizde 1 sondaj devam ediyor. TPAO, Akdeniz’de gaz ve petrol bulma konusunda kararlılığını sürdürüyor.