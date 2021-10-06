Gaz kaçağını çakmakla kontrol etti, bu hale geldi

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Güllü Gökçe, kilerden koku gelmesi üzerine kontrole gitti. İHA'nın haberine göre, kilerdeki küçük tüpten şüphelenen yaşlı kadın, elindeki çakmağı çakınca patlama meydana geldi.

Patlamayla Gökçe'nin vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu.

Yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne getirilen Güllü Gökçe tedavi altına alındı. Ellerinde ve yüzündeki yanıktan dolayı yaşlı kadının konuşamadığı ve hareket edemediği öğrenildi.